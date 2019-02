Initiative d'excellence

Nathalie Lacaux - 23/06/2016

Fondation Rennes Université : une initiative d'excellence à l'échelle du site rennais

2016 marque le lancement d’une nouvelle phase d’appels à projets du programme d’Investissements d’Avenir. À Rennes, les acteurs du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche proposent un projet collectif innovant, Fondation Rennes Université, reposant sur les deux piliers du numérique et de l'environnement.

Transformer le paysage actuel de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) sur le site métropolitain est un des enjeux de notre territoire, pour être réactif et compétitif.

FoRUniv (pour Fondation Rennes Université) concrétise la volonté partagée des acteurs de l’ESR rennais de mettre en place une structuration efficace et coordonnée pour créer une identité commune, accroitre la visibilité et l’attractivité du territoire, renforcer les partenariats et consolider notre reconnaissance internationale.

Une Fondation de coopération scientifique...

La Fondation Rennes Université se regroupera au sein d’une Fondation de Coopération Scientifique issue de la transformation de la Fondation Rennes 1, qui rassemble actuellement 126 entreprises membres mobilisées pour l’innovation et le développement économique.

Cette Fondation de Coopération Scientifique intégrera, dès sa création, des entreprises engagées de longue date dans une démarche partenariale avec le monde académique, et les collectivités territoriales actives dans le soutien à l’enseignement supérieur et la recherche, l’innovation et la vie étudiante.

...pour consolider durablement les liens avec les acteurs socio-économiques

L’I-SITE rennaise impliquera la majorité des acteurs locaux de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le projet "Fondation Rennes Université" est pensé comme un élément d’innovation et de développement du territoire, qui renforcera les collaborations avec les entreprises. Il déploiera des actions spécifiques en faveur de l'entrepreneuriat à partir des projets et des nombreux incubateurs présents dans nos établissements. Il favorisera l'émergence et la croissance des start-up par le renforcement du partenariat avec des structures telles que Rennes Atalante, la French Tech Rennes Saint-Malo ou encore la SATT Ouest-Valorisation. Il permettra de mieux structurer les plates-formes et halles technologiques du site et de renforcer l'expression d'une offre de services de qualité.

Une stratégie qui s’appuie sur deux domaines scientifiques d’excellence : le numérique et l’environnement

Ce projet rennais se construit autour de deux piliers. D’une part le numérique, qui concerne de nombreux laboratoires rennais et pour lequel le pôle de compétitivité Images et Réseaux, la technopole Rennes Atalante ou encore l'IRT b<>com offrent un lien avec l’activité économique sur le territoire. D’autre part, l’environnement – au sens large qui inclut le développement durable et les sciences de la Terre – marqué par des forces académiques telles que l’Osur, l’Inra, Agrocampus… et le pôle de compétitivité Valorial.

Fondation Rennes Université regroupe douze établissements d'enseignement supérieur

quatre des grands organismes nationaux de recherche : Inria, INRA, INSERM, IRSTEA ;

Universités de Rennes 1 et de Rennes 2 ;

Alliance grandes écoles du site Rennais avec Agrocampus Ouest, l’Ecole Normale Supérieure (ENS Rennes), l’École Nationale Supérieure de Chimie (ENSC) de Rennes, l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Rennes, l’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) et 3 grandes écoles ayant une forte dominance en sciences et technologies de l’information et de la communication : CentraleSupélec, ENSAI, INSA Rennes ;

Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rennes.

FoRUniv associe également le CNRS et Télécom Bretagne.

Les Initiatives Science-Innovation-Territoires-Économie (I-SITE), créées dans le cadre des programmes d’Investissement d’avenir (PIA) ont pour objectif de coordonner la dynamique des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Il s’agit de mettre en valeur la qualité des travaux sur des champs thématiques restreints et présentant des partenariats économiques sur le territoire. Ce groupe identifié devra entraîner dans la même dynamique les autres compétences locales.

Mots-clés : I-SITE ForUniv INRIA Rennes - Bretagne Atlantique Fondation Rennes Université Numérique Environnement