Nathalie Lacaux - 3/04/2015

Fabien Danieau et Matthieu Dorier, lauréats du Prix de thèse 2015 de la Fondation Rennes 1

Fabien Danieau, qui a effectué en 2014 son doctorat au sein de l'équipe HYBRID, et Matthieu Dorier, au sein de l'équipe KERDATA, sont respectivement lauréats du Premier et du Second Prix de thèse 2015 de la Fondation Rennes 1 pour l'école doctorale Matisse.

La Fondation Rennes 1 "Progresser, Innover, Entreprendre" dont l'objet est de renforcer les relations entre l'université de Rennes 1 et les entreprises pour favoriser l'innovation et le développement socio-économique, a mis en place depuis 2011 les Prix de thèse - Fondation Rennes 1.

Cet évènement annuel attribue un premier et un deuxième prix de thèse pour chacune des quatre écoles doctorales de l'université de Rennes 1 : Sciences de la Matière, Sciences de l'Homme, des Organisations et de la Société, Mathématiques-Télécommunications-Informatique-Signal-Systèmes-Electronique (école doctorale Matisse), Vie-Agronomie-Santé. Les prix de thèse sont décernés aux travaux présentant les plus forts potentiels d'innovation et/ou de transfert de technologie et sont évalués par un jury composé d'universitaires et de responsables d'entreprises.

Pour cette nouvelle édition, le centre Inria Rennes- Bretagne Atlantique voit deux de ses doctorants ayant soutenu leur thèse en 2014, lauréats de la Fondation Rennes 1 pour l'école doctorale Matisse :

Fabien Danieau, 1er prix , a effectué sa thèse CIFRE sur la problématique du "cinéma haptique" au sein de l'équipe HYBRID, en collaboration avec Technicolor. Il est aujourd'hui chercheur chez Technicolor.

Matthieu Dorier, 2nd prix , a effectué sa thèse au sein de l'équipe KERDATA. Il poursuit aujourd'hui un post-doctorat à l'Argonne National Laboratory aux États-Unis.

