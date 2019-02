Best paper award

Nathalie Lacaux - 11/04/2014

Best paper award pour Merwan Achibet, doctorant au sein de l'équipe HYBRID

Merwan Achibet , doctorant au sein de l'équipe HYBRID , a reçu le Best Paper Award à la conférence IEEE Symposium on 3D User Interfaces 2014 qui a eu lieu à Minneapolis les 29 et 30 mars derniers.

Ce prix vient récompenser l'article "The Virtual Mitten: A Novel Interaction Paradigm for Visuo-Haptic Manipulation of Objects Using Grip Force" de Merwan Achibet, Maud Marchal, Fernando Argelaguet, Anatole Lécuyer.