Paper Award

Nathalie Lacaux - 19/05/2017

Best paper award pour l'équipe ASCOLA

L'équipe ASCOLA A reçu le Best Paper Award, lors de la conférence internationale CLOSER 2017 (the 7th International Conference on Cloud Computing and Services Science) qui s'est déroulée en avril dernier à Porto (Portugal).

Ce prix vient récompenser la publication intitulée "Towards a generic autonomic model to manage Cloud Services. ", de Jonathan Lejeune , Frederico Alvares and Thomas Ledoux .

Mots-clés : Paper award INRIA Rennes - Bretagne Atlantique ASCOLA