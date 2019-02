Prix - Recherche

Nathalie Lacaux - 26/10/2015

L'équipe de recherche ASAP lauréate du prix du magazine La Recherche 2015

La publication de l'équipe de recherche ASAP "Archiving Cold Data in Warehouses with Clustered Network Coding, actes de EuroSys 2014 " vient de remporter le prix du magazine La Recherche 2015 pour la mention "TIC". Créé il y a douze ans, ce prix met en lumière des travaux de recherche au carrefour des disciplines scientifiques et technologiques.

Le magazine La Recherche a créé en 2003 le Prix La Recherche, remis chaque année afin de suivre au plus près les avancées de la science.

Son ambition : honorer des équipes de recherche aux travaux particulièrement performants, qu’il s’agisse de recherche appliquée ou fondamentale mais aussi récompenser, non pas l’ensemble d’une carrière, mais un travail de recherche effectué au cours de l’année écoulée, et promouvoir les travaux des équipes lauréates auprès du grand public par le biais du magazine.

Afin de couvrir l’ensemble des territoires de recherche et de valoriser les travaux menés dans diverses disciplines, le Prix La Recherche récompense onze équipes dans différents domaines scientifiques. Dans le domaine des TIC, c'est l'équipe de recherche ASAP du centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique qui a été récompensée, pour sa publication "Archiving Cold Data in Warehouses with Clustered Network Coding, actes de EuroSys 2014 " par F. André, A. Kermarrec, E. le Merrer, N. le Scouarnec, A. van Kempen et G. Straub.

