Workshop : (In)Cohérence du discours 2

(In)Cohérence du discours 2

Suite au succès de la précédente manifestation, qui a accueilli, en décembre 2013, plus d'une centaine de participants par présentation, les acteurs du projet SLAM (Schizophrénie et Langage : Analyse et Modélisation) proposent un second workshop (In)Cohérences du discours 2 les 8 et 9 décembre 2014, dans les locaux d'Inria et du Loria.