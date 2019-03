Conférence

Les 9èmes journées francophones Mobilité et Ubiquité

Chaque année, les membres de l’axe d’étude Mobilité et Ubiquité du Groupe de Recherche I3 (GDR-I3) se rencontrent lors d'une manifestation. Date : 5/06/2013 au 7/06/2013

5/06/2013 au 7/06/2013 Lieu : Nancy

Nancy Intervenant(s) : Gérôme Canals, Pascal Urso, Ye-Qiong Song

Gérôme Canals, Pascal Urso, Ye-Qiong Song Organisateur(s) : Gérôme Canals, Pascal Urso, Ye-Qiong Song

En 2013, les journées UbiMob se tiendront à Nancy du 5 au 7 Juin 2013. Ces journées sont organisées cette année par Inria et par le Loria (Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications), elles ont pour objectif premier d’être un lieu d’échange scientifique et de rencontre sur le thème de l’informatique ubiquitaire et mobile entre acteurs académiques et industriels issus de différentes disciplines (e.g. systèmes distribués, capteurs, intergiciels, sécurité, bases de données, interaction homme-machine, ergonomie, sciences humaines et sociales) autour de travaux sur la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des systèmes informatiques mobiles et ubiquitaires.

Localisation

Mots-clés : Ubiquité Systèmes avancés Informatique ubiquitaire Mobilité Interaction Système d'information Centre de recherche Nancy - Grand Est