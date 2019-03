Evénement

Inria Nancy - Grand Est accueille les 7èmes journées JFPDA

Les Journées Francophones sur la Planification, la Décision et l'Apprentissage pour la conduite des systèmes (JFPDA) ont pour but de rassembler la communauté de chercheurs francophones travaillant sur les problèmes de planification, de décision séquentielle et d'apprentissage pour la conduite de systèmes. Date : 22/05/2012 au 23/05/2012

22/05/2012 au 23/05/2012 Lieu : Nancy

Nancy Organisateur(s) : Olivier Buffet, Vincent Dutech, Bruno Scherrer, Vincent Thomas

Après Toulouse (2006), Grenoble (2007), Metz (2008), Paris (2009), Besançon (2010) et Rouen (2011), les journées se tiendront en 2012 à Nancy et sont organisées par les chercheurs et enseignants-chercheurs Inria et Loria.

Les travaux présentés traitent aussi bien d'aspects purement théoriques que de l'application de ces méthodes à la conduite de systèmes virtuels (jeux, simulateurs) et réels (robots, drones). Ces journées sont aussi l'occasion de présenter des travaux en cours des doctorants, post-doctorants et chercheurs confirmés dans un cadre laissant une large place aux échanges.

