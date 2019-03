Table ronde et exposés

Inria Alumni: Jam Session 2012

Une jam session sur le thème de la sécurité informatique Date : 19/06/2012

19/06/2012 Lieu : amphi C Inria Nancy - Grand Est

amphi C Inria Nancy - Grand Est Intervenant(s) : Roberto DiCosmo,Olivier Pereira, Peter Ryan, Pierrick Gaudry, Nicolas Ray, Emmanuel Hainry, François Bancilhon

Le centre de recherche Inria Nancy - Grand est accueille la prochaine Jam Session Alumni.

Elle est ouverte à tous, il suffit de s'inscrire ici.

L'association Inria Alumni est le réseau des collaborateurs et ex-collaborateurs d'Inria et de ses établissements partenaires.

Lieu : amphithéâtre C

Programme :

Accueil et café

13h45 - 14H00 : Bienvenue, Karl Tombre , Directeur du centre de recherche

INRIA Nancy - Grand'Est

14h00 - 15h00 : Table ronde - Le vote électronique

Animateur panel : Steve Kremer , Inria

* Olivier Pereira , Université de Louvain-la-Neuve, BE

* Roberto DiCosmo , Université Paris 7

* Peter Ryan , Université Luxembourg



15h00 - 15h45 : Cryptographie et factorisation, Pierrick Gaudry , équipe Caramel

15h45 - 16h15 : Pause café

16h15 - 17h00 : Geometry processing, Nicolas Ray , équipe Alice

17h00- 17h45 : Computable Analysis: Computability and complexity over the reals.

Emmanuel Hainry , équipe Cartes

17h45 - 18H00 : Clôture, François Bancilhon , Président d'Inria Alumni, Data

Publica

18h00 : Cocktail

