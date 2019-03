Evénement

Inria Nancy - Grand Est accueille le rendez-vous annuel sur l'apprentissage automatique

La frontière entre l'apprentissage symbolique et l'apprentissage numérique étant de moins en moins tangible, la conférence CAp offre à toute personne travaillant dans le domaine de l'apprentissage une opportunité de présenter ses travaux et d'échanger ses idées avec les autres membres de la communauté. Date : 23/05/2012 au 25/05/2012

23/05/2012 au 25/05/2012 Lieu : Inria Nancy - Grand Est

Inria Nancy - Grand Est Organisateur(s) : Frédéric Alexandre, Laurent Bougrain,Armelle Brun,Olivier Buffet,Yannick Toussaint

Cette conférence est l'occasion d'initier et de poursuivre des échanges scientifiques pluridisciplinaires entre doctorants, chercheurs et industriels. Pour les doctorants, elle permet d'appréhender un large panorama sur leur domaine de recherche et de bénéficier d'un premier contact à la fois rigoureux et bienveillant avec l'ensemble des activités liées à la communication scientifique : rédaction d'un article, recueil et prise en compte d'avis extérieurs, présentation orale, etc.

Cette année, la conférence est partiellement jointe avec JFPDA 2012.

