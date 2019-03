Symposium sur la logique et l'analyse de programme

Conférence internationale

13/07/2011

Dans le cadre du 14e congrès CLMPS (Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science) prévu entre le 19 et le 26 juillet à la Faculté de Droit de Nancy, Véronique Cortier, équipe CASSIS, organise un symposium intitulé "Analyzing programs : logic to the rescue" le vendredi 22 juillet.