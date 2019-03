Nomination

1/09/2012

Sylvain Petitjean est nommé Directeur du Centre de Recherche Inria Nancy – Grand Est

Michel Cosnard, Président-directeur général d'Inria, nomme Sylvain Petitjean, directeur du centre de recherche Inria Nancy - Grand Est.

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Mines de Nancy et docteur en informatique, Sylvain Petitjean a débuté sa carrière au CNRS en 1995 en tant que chargé de recherche. Directeur de recherche Inria depuis 2007, responsable permanent de l’équipe-projet Vegas, c'est un spécialiste de géométrie des courbes et surfaces et de calcul géométrique et algébrique. Il est l'auteur de contributions reconnues internationalement dans son domaine de recherche.

Au fil des années, il s'est progressivement investi dans des fonctions d'animation de la recherche et de management. Il fait ainsi partie de l'équipe de direction du centre Inria Nancy - Grand Est depuis 2008 et en est devenu le délégué scientifique, supervisant l'évolution et la création de nouvelles équipes, en 2009.

Sylvain Petitjean assurera la fonction de directeur dans l'attente du recrutement du futur directeur.

