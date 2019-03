Prix Régional du chercheur 2013

20/02/2014

Sylvain Lefebvre obtient le prix régional du chercheur 2013

Sylvain Lefebvre est lauréat du 1er Prix du Chercheur. Il recevra une aide régionale d'un montant de 15 600 € pour poursuivre ses travaux de recherche autour de l'impression 3 D.

L’impression 3D se démocratise et les imprimantes deviennent de plus en plus accessibles: Services en ligne, FabLabs, équipements à prix abordables. Cependant, créer sur ordinateur des objets avec l’objectif de les imprimer demande d’importantes compétences techniques. Il faut prendre en compte de nombreuses considérations: L’aspect extérieur de l’objet bien sûr, sa fonctionnalité (support, contenant), mais aussi des contraintes mécaniques (équilibre, solidité) et de fabrication (limitations des imprimantes). Le projet de Sylvain Lefebvre propose d’explorer des méthodes facilitant la création d'objets à partir d'exemples. L'objectif est de rendre possible la personnalisation et l’adaptation très rapide d’objets existants. Les algorithmes ainsi créés coopèreront avec l’utilisateur pour tenir compte automatiquement des aspects techniques, laissant l'utilisateur librement exprimer sa créativité.

Sylvain LEFEBVRE a obtenu sa thèse en 2005 et il a été lauréat ERC junior avec ShapeForge en 2012.

Mots-clés : FabLabs Impression 3D Inria Sylvain Lefebvre