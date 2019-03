Médiation Scientifique

Marie Blanchard - 26/01/2015

Premier de cordée en algorithmes

Depuis plusieurs années Inria Nancy - Grand Est prend part aux cordées de la réussite et s’implique tout particulièrement lors de la Journée Nationale des Cordées de la Réussite. Jeudi 22 janvier, 200 lycéens du bassin lunévillois étaient réunis à la Faculté des Sciences de Nancy pour « Qu’ensemble chaque élève ose sa réussite » .

13:45, tout est prêt sur le stand d’Inria Nancy-Grand Est : un joyeux fouillis de Playmobils, briquettes colorées, cartes magiques, … attend nos invités.

L’atelier « informatique débranchée» de Marie Duflot-Kremer, maître de conférence Université de Lorraine et chercheuse dans l'équipe VeriDis, va pouvoir commencer.Lorsque les premiers lycéens arrivent, ils sont un peu déconcertés.

« Où sont donc passés les ordinateurs ? »

Inquiets mais curieux, les élèves de première observent la grand table et les différents jeux proposés et écoutent les instructions de Marie. Enseignante-chercheuse, elle sait captiver son public. Elle commence avec le jeu de Nim, évoque le célèbre Fort-Boyard et affronte les lycéens dans une joute stratégique, d’apparence innocente…

Rayann, élève du Lycée Bichat de Lunéville, s’insurge : « Madame, vous gagnez tout le temps, il doit y avoir un truc ».

C’est alors que la chercheuse rebondit et parle d’algorithme et de stratégie gagnante. Grâce à ses sollicitations et ses explications, les élèves comprennent en quelques étapes seulement le fonctionnement d’un ordinateur et d’un algorithme simple.

L’informatique débranchée est une activité de médiation que Marie maîtrise à la perfection. Par le biais de différentes mises en scène, elle fait découvrir aux lycéens des principes fondamentaux de l’informatique, comme le bit de parité ou les boucles… Elle utilise également des ressources mises au point par son collègue Martin Quinson, responsable de l'équipe projet Algorille, qui propose, sur son site personnel, un kit en ligne pour découvrir les algorithmes.

Envie de poursuivre l'ascension vers les sciences du numérique ? N'hésitez pas à consulter iww.inria.fr/NanSciNum pour les actus en région, et Pixees et Interstices pour des ressources nationales.



















Mots-clés : Cordées de la réussite Algorithmes Université de Lorraine Médiation scientifique Marie Kremer Lycée