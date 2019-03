Baromètre Inria - TNS Sofres

13/03/2014

"Les Français et le numérique " : zoom sur l'Est

En 2014 Inria renouvelle son Baromètre sur les Français et le numérique, en partenariat avec l'institut de sondage TNS Sofres. Trois ans après la première édition, ce second volet révèle que l’appropriation du numérique par les Français s’est accélérée.

Bienvenue dans l'ère de l'Homo Numericus

Les résultats de la seconde édition du baromètre montrent une accélération dans l'appropriation des usages, mais aussi une prise de conscience des responsabilités y afférentes. Les Français ont mûri : ils se rendent compte que les potentialités offertes par le numérique peuvent devenir des pouvoirs et des leviers d'action, de création de valeur. Ils ont plus d'appétit pour de la formation, de l'accompagnement, de l'éducation au numérique. Pour autant, face à ces mutations permanentes, même s’ils sont de plus en plus nombreux à se sentir à l’aise avec les technologies numériques, ils se déclarent à 80% … prudents !

Du côté de l'Est

Les répondants de la région Est sont plus nombreux à penser qu’on est allé trop loin en matière de sciences et de technologies du numérique (25% vs 17%) et que le numérique apporte personnellement plus de mal que de bien (14% vs 7%). Un besoin de mieux maîtriser les choses qui se manifeste par le fait que 36% d’entre eux aimeraient que l’ISN soit enseigné dès la primaire (vs 24%).

Le rôle d'Inria

C’est parce que ces nouvelles opportunités s’accompagnent aussi de nouveaux risques, de nouveaux « embarras numériques » et d’une prise de conscience aigüe des citoyens de l’impact de leurs actions, qu’Inria, institut de recherche public français en sciences du numérique, fort de ses 4300 collaborateurs et partenaires hôtes, a un rôle à jouer : lever les doutes, limiter les contraintes, ouvrir le champ des possibles, créer de la valeur économique, contribuer à inventer le monde numérique.

En Lorraine, le centre de recherche Inria Nancy - Grand Est s’implique très fortement dans le développement socio-économique, grâce à de nombreux partenariats créés depuis plusieurs années avec les acteurs académiques et industriels présents. Le centre s'investit également dans le domaine de l'éducation en proposant aux enseignants des établissements scolaires de l'académie, des conférences ou des découvertes sur site de ses différentes plateformes technologiques, telles que le Laboratoire Haute Sécurité ou encore l'appartement intelligent. Par ailleurs, dans le domaine de l’éducation, en partenariat avec le LORIA et l’Académie, le centre de recherche Inria accompagne depuis trois ans les élèves de lycée qui ont choisi la spécialité Informatique et Sciences du Numérique.

Cette enquête a été effectuée auprès de 1 145 personnes âgées de 14 ans et plus, interrogées en face à face dans toute la France, entre les 28 novembre et 2 décembre 2013.